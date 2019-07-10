Девушки не было: Кремль отреагировал на спонтанное общение Путина с жителями Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-10T13:17:16+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент, который якобы произошел во время спонтанного общения Владимира Путина с жителями Екатеринбурга на перекрестке проспекта Ленина и улицы Тургенева.

После встречи со студентами Уральского Федерального университета глава государства сел в автомобиль и отправился в сторону аэропорта Кольцово в составе кортежа. Однако через 30 метров, автомобиль по приказу Путина остановили, он вышел и на протяжении двух минут общался с горожанами, пожимая им руки.

Ряд СМИ дополнили этот инцидент собственными фантазиями, написав, что во время движения кортежа к автомобилю президента бросилась девушка, после чего к ней на встречу вышел президент. По словам Пескова, одной из студенток стало плохо во время встречи Путина с молодежью в УрФУ, но на улице подобных инцидентов не было. Там Владимир Путин просто общался с горожанами по своей инициативе.

- Просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя, — сказал Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU