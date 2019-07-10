2019-07-10T13:17:16+03:00
Общество

Девушки не было: Кремль отреагировал на спонтанное общение Путина с жителями Екатеринбурга

Федеральные СМИ смешали реальность с «уткой»
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Президент моментально отреагировал на ситуацию. Фото: скрин с видео Телеграм-канал "Пул 3"Президент моментально отреагировал на ситуацию. Фото: скрин с видео Телеграм-канал "Пул 3"
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент, который якобы произошел во время спонтанного общения Владимира Путина с жителями Екатеринбурга на перекрестке проспекта Ленина и улицы Тургенева.

После встречи со студентами Уральского Федерального университета глава государства сел в автомобиль и отправился в сторону аэропорта Кольцово в составе кортежа. Однако через 30 метров, автомобиль по приказу Путина остановили, он вышел и на протяжении двух минут общался с горожанами, пожимая им руки.

Ряд СМИ дополнили этот инцидент собственными фантазиями, написав, что во время движения кортежа к автомобилю президента бросилась девушка, после чего к ней на встречу вышел президент. По словам Пескова, одной из студенток стало плохо во время встречи Путина с молодежью в УрФУ, но на улице подобных инцидентов не было. Там Владимир Путин просто общался с горожанами по своей инициативе.

- Просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя, — сказал Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Хотел напугать»: жителя Ревды приговорили к 9 годам лишения свободы за нападение с ножом на соседей
В центре Нижнего Тагила сотрудники ГИБДД остановили пьяного прокурора
«Расчленили тело и закопали в разных местах»: на Урале бывшие супруги жестоко убили собутыльника
Акцент на онкологии: больше 110 тысяч екатеринбуржцев отправились к врачам на осмотр
Уральский поэт выпустил сборник о протестах в сквере у Драмтеатра
В Екатеринбурге почти на 4% снизилась доля дешевого жилья
Трассу Екатеринбург-Тюмень отремонтируют за 1 миллиард рублей
За полгода в Екатеринбурге отремонтировали более тысячи дорожных объектов
В Екатеринбурге мужчине отказались выдавать кредит и он напал на менеджера с заточкой
«Это событие для города, региона и всей страны»: Владимир Путин поздравил Екатеринбург с получением права провести Универсиаду