В Екатеринбурге почти на 4% снизилась доля дешевого жилья

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-10T12:32:13+03:00

Цены поднялись как на ВИЗе, Академическом, Вокзальном, так и в менее популярных районах, например, Сортировке Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге за 6 месяцев на 3,7% снизилась доля жилья, цена за квадрат которого не превышает 60 тысяч рублей. Таких квартир на общем рынке теперь 18,8%.

– Цены поднялись как на ВИЗе, Академическом, Вокзальном, так и в менее популярных районах, например, Сортировке, – сообщили специалисты портала N1.RU. – Общий рост средних цен к началу году составил 0,5%. Средняя стоимость, квадратного в июне на вторичном рынке составила 75,4 тысяч рублей.

В рейтинге, который составили специалисты, меньше всего дешевых квартир числится в Юго-Западном и Академическом микрорайонах. Руководитель проекта Оксана Сидлецкая добавила, что смещение произошло из-за увеличения квартир по средним и выше средних ценам.

Однако в некоторых районах доля дешевых квартир, напротив, выросла. Речь идет о Вторчермете, ЖБИ, Кольцово, Ботанике и Старой Сортировке.

ИСТОЧНИК KP.RU