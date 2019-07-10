2019-07-10T12:32:13+03:00
Общество

В Екатеринбурге почти на 4% снизилась доля дешевого жилья

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляет 75,4 тысячи рублей
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Цены поднялись как на ВИЗе, Академическом, Вокзальном, так и в менее популярных районах, например, СортировкеЦены поднялись как на ВИЗе, Академическом, Вокзальном, так и в менее популярных районах, например, СортировкеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге за 6 месяцев на 3,7% снизилась доля жилья, цена за квадрат которого не превышает 60 тысяч рублей. Таких квартир на общем рынке теперь 18,8%.

– Цены поднялись как на ВИЗе, Академическом, Вокзальном, так и в менее популярных районах, например, Сортировке, – сообщили специалисты портала N1.RU. – Общий рост средних цен к началу году составил 0,5%. Средняя стоимость, квадратного в июне на вторичном рынке составила 75,4 тысяч рублей.

В рейтинге, который составили специалисты, меньше всего дешевых квартир числится в Юго-Западном и Академическом микрорайонах. Руководитель проекта Оксана Сидлецкая добавила, что смещение произошло из-за увеличения квартир по средним и выше средних ценам.

Однако в некоторых районах доля дешевых квартир, напротив, выросла. Речь идет о Вторчермете, ЖБИ, Кольцово, Ботанике и Старой Сортировке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Хотел напугать»: жителя Ревды приговорили к 9 годам лишения свободы за нападение с ножом на соседей
В центре Нижнего Тагила сотрудники ГИБДД остановили пьяного прокурора
«Расчленили тело и закопали в разных местах»: на Урале бывшие супруги жестоко убили собутыльника
Акцент на онкологии: больше 110 тысяч екатеринбуржцев отправились к врачам на осмотр
Девушки не было: Кремль отреагировал на спонтанное общение Путина с жителями Екатеринбурга
Уральский поэт выпустил сборник о протестах в сквере у Драмтеатра
Трассу Екатеринбург-Тюмень отремонтируют за 1 миллиард рублей
За полгода в Екатеринбурге отремонтировали более тысячи дорожных объектов
В Екатеринбурге мужчине отказались выдавать кредит и он напал на менеджера с заточкой
«Это событие для города, региона и всей страны»: Владимир Путин поздравил Екатеринбург с получением права провести Универсиаду