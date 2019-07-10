Трассу Екатеринбург-Тюмень отремонтируют за 1 миллиард рублей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-10T11:54:43+03:00

В 2019 году выделят почти 300 миллионов рублей, а в 2020-м – почти 700 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области, наконец, могут отремонтируют трассу Екатеринбург – Тюмень. «Урауправтодор» объявил об открытом конкурсе на ее капремонт. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

– Цена контракта составляет чуть больше 999,6 миллионов рублей. Победивший подрядчик должен будет до 20 ноября 2020 года отремонтировать участок от 113 до 123 км трассы, – указано в заявке.

Средства на ремонт трассы получат из федеральной казны. В 2019 году выделят почти 300 миллионов рублей, а в 2020-м – почти 700 миллионов. Срок окончания приема заявок – до 30 июля этого года, а итоги будут подводиться 6 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU