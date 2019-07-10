2019-07-10T11:47:47+03:00
Недвижимость

За полгода в Екатеринбурге отремонтировали более тысячи дорожных объектов

На это потратили 86 миллионов рублей
Мария Трапезникова
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В планах на 2019 год у ЕТК – замена и реконструкция 66,8 км теплосетей. Общая сумма затрат составит 3,49 миллиардов рублейВ планах на 2019 год у ЕТК – замена и реконструкция 66,8 км теплосетей. Общая сумма затрат составит 3,49 миллиардов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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К началу июля энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) благоустроили в столице Урала 1038 объектов улично-дорожной сети, включая 846 мест ремонтов, проведенных в ходе осенне-зимнего сезона, и 192 – в ходе летних работ.

- По объемам выполненного благоустройства лидирует Чкаловский район (287 объекта), за ним следуют Орджоникидзевский (194), Кировский (170), Октябрьский (140), Железнодорожный (129), Верх-Исетский (63), Ленинский (55) районы, - сообщают в пресс-службе ЕТК.

Самые масштабные дорожные работы велись на улицах Красных Командиров, Чайковского, Декабристов, Энгельса, Походной и Мельников. Дворы и газоны восстановили по улицам Амудсена, Фрунзе, Онуфриева, Куйбышева, Латвийской, Крауля и Сыромолотова.

На приведение города в порядок администрация города выделила больше 86 миллионов рублей. В планах на 2019 год у ЕТК – замена и реконструкция 66,8 км теплосетей. Общая сумма затрат составит 3,49 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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