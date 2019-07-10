2019-07-10T12:42:16+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге мужчине отказались выдавать кредит и он напал на менеджера с заточкой

Ранее он сидел за грабежи и продажу наркотиков
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД ЕкатеринбургаФото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего на пункт микрозаймов. Притворившись клиентом, он подал заявление на займ, однако ему отказали. Тогда мужчина достал заточку и стал угрожать менеджеру, чтобы она отдала ему всю выручку. Но не удовлетворившись полученной суммой, нападавший прихватил с собой еще сережки и цепочку женщины, после чего покинул офис. Правда, через несколько часов его задержали.

- Ранее мужчина был судим за грабежи и продажу наркотиков. В данный момент нигде не работал, - рассказали в пресс-службе УМВД по Свердловской области. – Подозреваемый сообщил, что принимал наркотики, и сейчас полностью признает свою.

Подозреваемый рассказал, что принимал наркотики Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Подозреваемый рассказал, что принимал наркотики Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Тех, кто пострадал от рук обвиняемого, просят сообщить об этом в органы внутренних дел по телефонам 356-42-05 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Расчленили тело и закопали в разных местах»: на Урале бывшие супруги жестоко убили собутыльника
Акцент на онкологии: больше 110 тысяч екатеринбуржцев отправились к врачам на осмотр
Девушки не было: Кремль отреагировал на спонтанное общение Путина с жителями Екатеринбурга
Уральский поэт выпустил сборник о протестах в сквере у Драмтеатра
В Екатеринбурге почти на 4% снизилась доля дешевого жилья
Трассу Екатеринбург-Тюмень отремонтируют за 1 миллиард рублей
За полгода в Екатеринбурге отремонтировали более тысячи дорожных объектов
«Это событие для города, региона и всей страны»: Владимир Путин поздравил Екатеринбург с получением права провести Универсиаду
В Екатеринбурге хотят построить две линии скоростного трамвая
Мэр Екатеринбурга: третья ветка метро обойдется в 70 миллиардов рублей
Мэр Екатеринбурга предложил замкнуть городскую электричку в кольцо
На Урале электричка насмерть сбила пенсионера
В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной автомобилистам закроют правую полосу
Вместо кофе: уральцы смогут наблюдать по утрам полеты МКС
В Екатеринбурге перекроют Рижский переулок
«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, перестал выходить на связь из колонии
Владимир Путин встретился с многодетной семьей из Екатеринбурга и покормил младшего ребенка кексом
Владимир Путин точно уехал: в третий день на дороге к ИННОПРОМу образовалась пробка
«Макет привез губернатор»: Владимиру Путину показали проект кластера Универсиады-2023, во время визита президента в УрФУ
«Воркаут, футбол, коньки»: В Екатеринбурге на Вторчермете реконструируют парк РТИ
После визита в УрФУ Владимир Путин напугал охрану и вышел к народу
Обратно в Поднебесную: китайских болельщиков, приехавших на ЧМ в Екатеринбург, депортировали на родину спустя год
Свердловская прокуратура заблокировала несколько сайтов, где продавали водительские права
На Автовокзале авария с тремя машинами и автобусом: приехала реанимация
На встрече с Путиным в Екатеринбурге студентке стало плохо
Путин рассказал, чем студентам нужно заниматься по ночам
«Ножкой эть»: в вольер к амурскому тигру в Екатеринбургском зоопарке принесли кожаный мяч
Житель Екатеринбурга расстрелял собаку прохожего во время прогулки