В Екатеринбурге мужчине отказались выдавать кредит и он напал на менеджера с заточкой

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-10T12:42:16+03:00

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В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего на пункт микрозаймов. Притворившись клиентом, он подал заявление на займ, однако ему отказали. Тогда мужчина достал заточку и стал угрожать менеджеру, чтобы она отдала ему всю выручку. Но не удовлетворившись полученной суммой, нападавший прихватил с собой еще сережки и цепочку женщины, после чего покинул офис. Правда, через несколько часов его задержали.

- Ранее мужчина был судим за грабежи и продажу наркотиков. В данный момент нигде не работал, - рассказали в пресс-службе УМВД по Свердловской области. – Подозреваемый сообщил, что принимал наркотики, и сейчас полностью признает свою.

Подозреваемый рассказал, что принимал наркотики Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Тех, кто пострадал от рук обвиняемого, просят сообщить об этом в органы внутренних дел по телефонам 356-42-05 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU