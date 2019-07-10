2019-07-10T10:21:19+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге хотят построить две линии скоростного трамвая

Они соединят с центром два микрорайона
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
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Мэр Екатеринбурга считает, что скоростной трамвай нужен горожанамМэр Екатеринбурга считает, что скоростной трамвай нужен горожанамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 10 июля, руководство Екатеринбурга рассказало на выставке «Иннопром» о перспективах развития городского общественного транспорта. Часть разговора с журналистами посвятили трамвайному движению в уральской столице.

Сейчас прорабатывается линия скоростного трамвая, которая соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Место под ветку уже зарезервировано.

Академический и центр соединит скоростной трамвай. Фото: Яндекс.Карты

Академический и центр соединит скоростной трамвай. Фото: Яндекс.Карты

Также в самом Екатеринбурге власти намерены построить еще две ветки скоростного трамвая. Первая соединит с центром города микрорайон Академический, вторая – микрорайон Солнечный. Сейчас эти идеи прорабатываются, после чего будет создан проект.

Жители Солнечного тоже смогут добираться до центра быстрее. Но только, если проект будет реализован. Фото: Яндекс.Карты

Жители Солнечного тоже смогут добираться до центра быстрее. Но только, если проект будет реализован. Фото: Яндекс.Карты

Об этом на встрече рассказали глава Екатеринбурга Александр Высокинский и его заместитель по вопросам капитального строительства Алексей Билюра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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