В Екатеринбурге хотят построить две линии скоростного трамвая
В среду, 10 июля, руководство Екатеринбурга рассказало на выставке «Иннопром» о перспективах развития городского общественного транспорта. Часть разговора с журналистами посвятили трамвайному движению в уральской столице.
Сейчас прорабатывается линия скоростного трамвая, которая соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Место под ветку уже зарезервировано.
Академический и центр соединит скоростной трамвай. Фото: Яндекс.Карты
Также в самом Екатеринбурге власти намерены построить еще две ветки скоростного трамвая. Первая соединит с центром города микрорайон Академический, вторая – микрорайон Солнечный. Сейчас эти идеи прорабатываются, после чего будет создан проект.
Жители Солнечного тоже смогут добираться до центра быстрее. Но только, если проект будет реализован. Фото: Яндекс.Карты
Об этом на встрече рассказали глава Екатеринбурга Александр Высокинский и его заместитель по вопросам капитального строительства Алексей Билюра.
ИСТОЧНИК KP.RU