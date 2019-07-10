2019-07-10T09:50:08+03:00
Недвижимость

Мэр Екатеринбурга предложил замкнуть городскую электричку в кольцо

При этом от строительства второй ветки метро город не откажется
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
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Мэр задумался о развитии общественного транспортаМэр задумался о развитии общественного транспортаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 10 июля, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский посетил международную промышленную выставку «Иннопром-2019», где рассказал о планах по дальнейшему развитию города.

В первую очередь, Глава города обратил внимание на развитие системы общественного транспорта.

- Мы с вами понимаем, что при нашей жизни население Екатеринбурга превысит 2 миллиона человек. Транспортный каркас города должен строиться с точки зрения развития метрополитена. Ветка «Запад-Восток» обсуждается, - говорит Александр Высокинский. – Параллельно мы обсуждаем городскую электричку, которая должна замкнуться в кольцо. Прежде чем заявляться с этой идеей в Москву для получения федеральных средств, нужен проект, четкое понимание, где организовать посадочные станции.

Также Высокинский сказал, что нужно строить вторую ветку метро «Восток-Запад».

- Это площадка на ВИЗе-Правобережном. Если будем строить здесь – то начнем с проведения инженерных сетей, - заключил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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