2019-07-10T10:04:40+03:00
Происшествия

На Урале электричка насмерть сбила пенсионера

Личность мужчины устанавливается
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Машинист заметил пенсионера и подал сигнал, а также применил экстренное торможениеМашинист заметил пенсионера и подал сигнал, а также применил экстренное торможениеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области электричка, которая двигалась из Каменска-Уральского в Екатеринбург, насмерть сбила мужчину в возрасте 70-75 лет. Сегодня сотрудники Уральского следственного управления на транспорте начали проверку происшествия.

– Бригада локомотива сообщила, что наезд произошел 9 июля в 15:35 часов. Мужчина переходил железнодорожные пути, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Машинист заметил пенсионера и подал сигнал, а также применил экстренное торможение. Наезда избежать не удалось, мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.

Пока следователи устанавливают личность пострадавшего, происходит расшифровка скоростемерной ленты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Это событие для города, региона и всей страны»: Владимир Путин поздравил Екатеринбург с получением права провести Универсиаду
В Екатеринбурге хотят построить две линии скоростного трамвая
Мэр Екатеринбурга: третья ветка метро обойдется в 70 миллиардов рублей
Мэр Екатеринбурга предложил замкнуть городскую электричку в кольцо
В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной автомобилистам закроют правую полосу
Вместо кофе: уральцы смогут наблюдать по утрам полеты МКС
В Екатеринбурге перекроют Рижский переулок
«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, перестал выходить на связь из колонии
Владимир Путин встретился с многодетной семьей из Екатеринбурга и покормил младшего ребенка кексом
Владимир Путин точно уехал: в третий день на дороге к ИННОПРОМу образовалась пробка
«Макет привез губернатор»: Владимиру Путину показали проект кластера Универсиады-2023, во время визита президента в УрФУ
«Воркаут, футбол, коньки»: В Екатеринбурге на Вторчермете реконструируют парк РТИ
После визита в УрФУ Владимир Путин напугал охрану и вышел к народу
Обратно в Поднебесную: китайских болельщиков, приехавших на ЧМ в Екатеринбург, депортировали на родину спустя год
Свердловская прокуратура заблокировала несколько сайтов, где продавали водительские права
На Автовокзале авария с тремя машинами и автобусом: приехала реанимация
На встрече с Путиным в Екатеринбурге студентке стало плохо
Путин рассказал, чем студентам нужно заниматься по ночам
«Ножкой эть»: в вольер к амурскому тигру в Екатеринбургском зоопарке принесли кожаный мяч
Житель Екатеринбурга расстрелял собаку прохожего во время прогулки