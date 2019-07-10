На Урале электричка насмерть сбила пенсионера

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-10T10:04:40+03:00

Машинист заметил пенсионера и подал сигнал, а также применил экстренное торможение Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области электричка, которая двигалась из Каменска-Уральского в Екатеринбург, насмерть сбила мужчину в возрасте 70-75 лет. Сегодня сотрудники Уральского следственного управления на транспорте начали проверку происшествия.

– Бригада локомотива сообщила, что наезд произошел 9 июля в 15:35 часов. Мужчина переходил железнодорожные пути, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Машинист заметил пенсионера и подал сигнал, а также применил экстренное торможение. Наезда избежать не удалось, мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.

Пока следователи устанавливают личность пострадавшего, происходит расшифровка скоростемерной ленты.

ИСТОЧНИК KP.RU