2019-07-10T09:26:26+03:00
Авто

В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной автомобилистам закроют правую полосу

На этом месте начнут строить новую транспортную развязку
Мария Трапезникова
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Транспортная развязка появится на разных уровнях пересечения улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дорогиТранспортная развязка появится на разных уровнях пересечения улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дорогиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верх-Исетском районе с 13 по 23 июля с 6:00 до 22:00 перекроют движение по улице Серафимы Дерябиной. Будет закрыта только правая полоса на съезде с Объездной дороги в сторону Академика Бардина.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

- На этом участке начнут строить новую транспортную развязку. Она появится на разных уровнях пересечения улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги, - рассказали в пресс-службе администрации города.

На этот период движение будет направлено по левой половине улицы Серафимы Дерябиной в сторону улицы Академика Бардина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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