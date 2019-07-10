В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной автомобилистам закроют правую полосу
На этом месте начнут строить новую транспортную развязку
Транспортная развязка появится на разных уровнях пересечения улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дорогиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верх-Исетском районе с 13 по 23 июля с 6:00 до 22:00 перекроют движение по улице Серафимы Дерябиной. Будет закрыта только правая полоса на съезде с Объездной дороги в сторону Академика Бардина.
Фото: Яндекс.Карты
- На этом участке начнут строить новую транспортную развязку. Она появится на разных уровнях пересечения улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги, - рассказали в пресс-службе администрации города.
На этот период движение будет направлено по левой половине улицы Серафимы Дерябиной в сторону улицы Академика Бардина.
ИСТОЧНИК KP.RU