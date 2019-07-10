В Екатеринбурге перекроют Рижский переулок

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-10T08:59:30+03:00

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На Вторчермете с сегодняшнего дня перекроют Рижский переулок от улицы Патриса Лумумбы до дома №16. Движение будет закрыто до 26 июля.

Фото: Яндекс.Карты

- Ограничения связаны с проведением работ по капитальному ремонту автодороги по улицы Патриса Лумумбы, - сообщили в администрации города.

Напомним, ремонт улицы Патриса Лумумбы – это завершающий участок проекта по обновлению магистралей на улице Московской. Работы там продолжались несколько лет и касались как центральный районов, так и Вторчермета.

ИСТОЧНИК KP.RU