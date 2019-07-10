2019-07-10T09:15:01+03:00
Общество

«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, перестал выходить на связь из колонии

Там Влад Рябухин проведет 22 дня
Олег Галимов
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После освобождения он должен выплатить Саргису Арутюняну 410 тысяч рублейПосле освобождения он должен выплатить Саргису Арутюняну 410 тысяч рублей
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Знаменитый уральский «очкарик» Влад Рябухин перестал выходить на связь из колонии поселения. Как рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Алексей Зорин, это связано с тем, что Рябухин находится на карантине. Он продлится две недели из 22 дней, назначенных судом.

- Это обычная практика, во время карантина у осужденных нет права на звонок, - рассказывает Зорин. – В последний раз Влад выходил на связь 3 июня. После карантина у него будет возможность звонить раз в неделю.

Провожаем в колонию очкарика , давшего отпор мажору-южанину.

«Очкарик» оказался в местах лишения свободы после того, как прогулял несколько часов обязательных работ, которые были назначены судом по делу об избиении мажора-южанина Саргиса Арутюняна. Конфликт между молодыми людьми произошел летом 2017 года. Рябухин вместе с другом приехал к одному из домов по улице Менделеева в Екатеринбурге для того, чтобы забрать из гостей девушку знакомого. Там на Влада напал нетрезвый молодой человек, после чего произошла потасовка, во время которой Арутюнян получил травму головы.

Слева Влад Рябухин, справа - Саргис Арутюнян. Фото: соцсети

Слева Влад Рябухин, справа - Саргис Арутюнян. Фото: соцсети

Напомним, что после отбывания наказания в колонии Влад Рябухин станет помощником депутата Госдумы Дмитрия Ионина.

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«Денег нет, а забирать у меня нечего»: уральскому «очкарику» начали «капать» проценты по делу об избиении мажора. У знаменитого уральского «очкарика» Владислава Рябухина новые неприятности – ему начали «капать» проценты по компенсации, которую он должен выплатить Саргису Арутюняну. Да, речь идет все о том же южанине-мажоре, пострадавшем в потасовке с Владом летом 2017 года. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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