2019-07-10T09:04:21+03:00
Общество

Владимир Путин встретился с многодетной семьей из Екатеринбурга и покормил младшего ребенка кексом

В мае они получили орден «Родительской славы»
Мария Трапезникова
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Семью привезли в здание УрФУ Фото: департамент информполитики Свердловсвкой областиСемью привезли в здание УрФУ Фото: департамент информполитики Свердловсвкой области
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Владимир Путин, во время своего визита в Екатеринбург, посетил не только выставку ИННОПРОМ и саммит GMIS, а также УрФУ, но и встретился с многодетной семьей Сыропятовых. С ними президент познакомился в мае, на церемонии вручения орденов «Родительской славы».

У Сыропятовых 9 детей Фото: департамент информполитики Свердловсвкой области

У Сыропятовых 9 детей Фото: департамент информполитики Свердловсвкой области

Во время встречи глава страны расспросил семью о переезде в новый дом – они перебрались из Красноуфимска в Верхнюю Пышму. В семье Сыропятовых девять детей. Самый младший из них только-только начал ходить. Во время беседы он не мог усидеть на месте и чуть не выронил из рук кекс, который очень вовремя успел подхватить Путин и сам продолжил кормить ребенка.

Изначально предполагалось, что президент приедет к семье Сыропятовых домой. Однако планы изменились и семью привезли в здание университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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