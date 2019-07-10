Владимир Путин встретился с многодетной семьей из Екатеринбурга и покормил младшего ребенка кексом
Владимир Путин, во время своего визита в Екатеринбург, посетил не только выставку ИННОПРОМ и саммит GMIS, а также УрФУ, но и встретился с многодетной семьей Сыропятовых. С ними президент познакомился в мае, на церемонии вручения орденов «Родительской славы».
У Сыропятовых 9 детей Фото: департамент информполитики Свердловсвкой области
Во время встречи глава страны расспросил семью о переезде в новый дом – они перебрались из Красноуфимска в Верхнюю Пышму. В семье Сыропятовых девять детей. Самый младший из них только-только начал ходить. Во время беседы он не мог усидеть на месте и чуть не выронил из рук кекс, который очень вовремя успел подхватить Путин и сам продолжил кормить ребенка.
Изначально предполагалось, что президент приедет к семье Сыропятовых домой. Однако планы изменились и семью привезли в здание университета.
ИСТОЧНИК KP.RU