Владимир Путин точно уехал: в третий день на дороге к ИННОПРОМу образовалась пробка

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-10T08:28:56+03:00

Во время визита президента 9 июля движение было свободным

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В Екатеринбург-ЭКСПО третий день проходят международная промышленная выставка ИННОПРОМ, а также глобальный производственный саммит GMIS-2019. Вчера мероприятия посетил президент Владимир Путин, и, на удивление, город не встал в пробки на подъезде к зданию, однако сегодня ситуация поменялась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/719375" frameborder="0"></iframe> На дороге к ИННОПРОМ образовались пробки.Алексей БУЛАТОВ

– Стоят автобусы, личные автомобили и такси. Все выходят посреди дороги, потому что на въезде на парковку всех по-прежнему тщательно осматривает полиция, - сообщил корреспондент «КП-Екатеринбург» с места событий.

Все выходят посреди дороги, потому что на въезде на парковку всех по-прежнему тщательно осматривает полицияФото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис Яндекс.Карты оценивал ситуацию в четыре бала, однако движение транспорта местами затормозилось до 5-10 километров в час.

ИННОПРОМ и GMIS-2019 проходят в Екатеринбурге с 8 по 11 июляФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, ИННОПРОМ и GMIS-2019 проходят в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Организаторы мероприятия организовали бесплатные шаттлы до площадки, которые ходят с 8 часов утра до полвосьмого часов вечера. На них можно уехать от станций метро «Площадь 1905 года» и «Ботаническая», а также от пяти уральских отелей.

ИСТОЧНИК KP.RU