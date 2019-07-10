Владимир Путин точно уехал: в третий день на дороге к ИННОПРОМу образовалась пробка
В Екатеринбург-ЭКСПО третий день проходят международная промышленная выставка ИННОПРОМ, а также глобальный производственный саммит GMIS-2019. Вчера мероприятия посетил президент Владимир Путин, и, на удивление, город не встал в пробки на подъезде к зданию, однако сегодня ситуация поменялась.
На дороге к ИННОПРОМ образовались пробки.Алексей БУЛАТОВ
– Стоят автобусы, личные автомобили и такси. Все выходят посреди дороги, потому что на въезде на парковку всех по-прежнему тщательно осматривает полиция, - сообщил корреспондент «КП-Екатеринбург» с места событий.
Все выходят посреди дороги, потому что на въезде на парковку всех по-прежнему тщательно осматривает полицияФото: Алексей БУЛАТОВ
Сервис Яндекс.Карты оценивал ситуацию в четыре бала, однако движение транспорта местами затормозилось до 5-10 километров в час.
ИННОПРОМ и GMIS-2019 проходят в Екатеринбурге с 8 по 11 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, ИННОПРОМ и GMIS-2019 проходят в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Организаторы мероприятия организовали бесплатные шаттлы до площадки, которые ходят с 8 часов утра до полвосьмого часов вечера. На них можно уехать от станций метро «Площадь 1905 года» и «Ботаническая», а также от пяти уральских отелей.
ИСТОЧНИК KP.RU