2019-07-10T08:28:56+03:00
Общество

Владимир Путин точно уехал: в третий день на дороге к ИННОПРОМу образовалась пробка

Во время визита президента 9 июля движение было свободным
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Стоят автобусы, личные автомобили и таксиСтоят автобусы, личные автомобили и таксиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбург-ЭКСПО третий день проходят международная промышленная выставка ИННОПРОМ, а также глобальный производственный саммит GMIS-2019. Вчера мероприятия посетил президент Владимир Путин, и, на удивление, город не встал в пробки на подъезде к зданию, однако сегодня ситуация поменялась.

На дороге к ИННОПРОМ образовались пробки.Алексей БУЛАТОВ

– Стоят автобусы, личные автомобили и такси. Все выходят посреди дороги, потому что на въезде на парковку всех по-прежнему тщательно осматривает полиция, - сообщил корреспондент «КП-Екатеринбург» с места событий.

Все выходят посреди дороги, потому что на въезде на парковку всех по-прежнему тщательно осматривает полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все выходят посреди дороги, потому что на въезде на парковку всех по-прежнему тщательно осматривает полицияФото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис Яндекс.Карты оценивал ситуацию в четыре бала, однако движение транспорта местами затормозилось до 5-10 километров в час.

ИННОПРОМ и GMIS-2019 проходят в Екатеринбурге с 8 по 11 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИННОПРОМ и GMIS-2019 проходят в Екатеринбурге с 8 по 11 июляФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, ИННОПРОМ и GMIS-2019 проходят в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Организаторы мероприятия организовали бесплатные шаттлы до площадки, которые ходят с 8 часов утра до полвосьмого часов вечера. На них можно уехать от станций метро «Площадь 1905 года» и «Ботаническая», а также от пяти уральских отелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, перестал выходить на связь из колонии
Владимир Путин встретился с многодетной семьей из Екатеринбурга и покормил младшего ребенка кексом
«Макет привез губернатор»: Владимиру Путину показали проект кластера Универсиады-2023, во время визита президента в УрФУ
«Воркаут, футбол, коньки»: В Екатеринбурге на Вторчермете реконструируют парк РТИ
После визита в УрФУ Владимир Путин напугал охрану и вышел к народу
Обратно в Поднебесную: китайских болельщиков, приехавших на ЧМ в Екатеринбург, депортировали на родину спустя год
Свердловская прокуратура заблокировала несколько сайтов, где продавали водительские права
На Автовокзале авария с тремя машинами и автобусом: приехала реанимация
На встрече с Путиным в Екатеринбурге студентке стало плохо
Путин рассказал, чем студентам нужно заниматься по ночам
«Ножкой эть»: в вольер к амурскому тигру в Екатеринбургском зоопарке принесли кожаный мяч
Житель Екатеринбурга расстрелял собаку прохожего во время прогулки