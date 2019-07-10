«Воркаут, футбол, коньки»: В Екатеринбурге на Вторчермете реконструируют парк РТИ

СЕГОДНЯ 07:29 2019-07-10T08:01:13+03:00

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Администрация Екатеринбурга рассказала о планах по переустройству парка РТИ, который находится на Вторчермете. На официальном сайте мэрии опубликовали документы межевания территории. Заказчиком проекта выступает собственник, которому принадлежит парк. Как видно на схеме, больше половины парка будет занимать растительность.

- В парке появится огромный спортивный комплекс, в состав которого войдут дворец конькобежного спорта на 3,5 тысячи зрителей, футбольный стадион с роликодромом и площадкой для воркаута, а также центр настольного тенниса с трибунами на 500 мест. Помимо этого в парке дополнительно оборудуют парковку на 365 мест, - рассказывают в администрации города.

Напомним, что судьбу парка пытаются решить еще с 2014 года. Несколько раз власти отказывали в перестройке, поскольку этот проект не входил в генплан города. Через год проект снова был вынесен на публичное обсуждение: на территории планировали построить 25-этажные жилые высотки, однако такая идея не пришлась по вкусу уже самим горожанам. А в конце 2018 года стало известно, что мэрия собирается передать стадион в муниципальную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU