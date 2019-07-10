После визита в УрФУ Владимир Путин напугал охрану и вышел к народу

СЕГОДНЯ 07:23 2019-07-10T08:03:41+03:00

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Доверенные лица Владимира Путина, после его встречи со студентами в УрФУ, уже собирались везти первое лицо страны аэропорт. Однако президент попросил остановить кортеж. После чего вышел из лимузина и направился к стоящей на улицах толпе. Пока народ восторженно встречал Путина, как голливудскую суперзвезду, он пожимал руки и отмечал, какая в Екатеринбурге хорошая погода.

По подсчетам "КП", около университета президента ждали порядка 60 человекФото: Маргарита МАХОНИНА

Судя по всему, такой выходки не ожидали ни охраняющие порядок полицейские, ни охрана президента, ни министры, сопровождавшие его. Среди правоохранителей поднялась настоящая суматоха, они тут же поспешили к главе государства, чтобы убедиться, что все в порядке.

Напомним, что вчера Владимир Путин прилетел в Екатеринбург, чтобы посетить «Иннопром», GMIS-2019 и встретиться со студентами УрФУ. О том, в какой спешке город готовился к приезду главы государства, рассказываем здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU