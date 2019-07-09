2019-07-09T18:22:58+03:00
Общество

Свердловская прокуратура заблокировала несколько сайтов, где продавали водительские права

Получить удостоверение можно было онлайн
Юлия СТАЛИНА
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Суд постановил заблокировать эти сайты.Суд постановил заблокировать эти сайты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области прокуроры в очередной раз мониторили страницы, с целью найти запрещенную информацию. Вместо сайтов с порнографией или наркотиками, сотрудники правоохранительных органов наткнулись на пять интересных интернет-страниц. Пользователям предлагали купить водительские права прямо оналайн, не сдавая никаких экзаменов. Поскольку в Российской Федерации запрещено выдавать удостоверения в обход автошкол, прокуроры обратились в суд.

- Нахождение в открытом доступе в сети Интернет информации, побуждающей граждан, в нарушение норм действующего законодательства, приобретать водительские удостоверения, фактически способствует совершению преступлений, посягает на жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, являющихся участниками дорожного движения, - рассказывают в Прокуратуре Свердловской области.

Суд согласился с доводами прокуратуры и постановил заблокировать эти сайты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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