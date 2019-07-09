Свердловская прокуратура заблокировала несколько сайтов, где продавали водительские права
В Свердловской области прокуроры в очередной раз мониторили страницы, с целью найти запрещенную информацию. Вместо сайтов с порнографией или наркотиками, сотрудники правоохранительных органов наткнулись на пять интересных интернет-страниц. Пользователям предлагали купить водительские права прямо оналайн, не сдавая никаких экзаменов. Поскольку в Российской Федерации запрещено выдавать удостоверения в обход автошкол, прокуроры обратились в суд.
- Нахождение в открытом доступе в сети Интернет информации, побуждающей граждан, в нарушение норм действующего законодательства, приобретать водительские удостоверения, фактически способствует совершению преступлений, посягает на жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, являющихся участниками дорожного движения, - рассказывают в Прокуратуре Свердловской области.
Суд согласился с доводами прокуратуры и постановил заблокировать эти сайты.
ИСТОЧНИК KP.RU