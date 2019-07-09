На Автовокзале авария с тремя машинами и автобусом: приехала реанимация
Из-за ДТП образовалась пробка Фурманова до Объездной дороги
Фото: Оксана Екимова
Изменить размер текста:
В районе Автовокзала Екатеринбурга произошла авария вечером 9 июля. Три машины и автобус столкнулись на улице 8 марта недалеко от ТЦ «Мегаполис». Автомобили перекрыли трамвайные пути и заблокировали движение вагонов.
Известно, что на место аварии приехала реанимация, пожарная машина, а также сотрудники ГИБДД. Кроме того, из-за ДТП на улице 8 марта образовалась длинная пробка. Машины стоят от Фурманова до Объездной дороги.
По предварительной информации в одной из машин находился ребенок. Сейчас подробности ДТП в районе Автовокзала выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU