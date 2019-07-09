2019-07-09T19:57:53+03:00
Общество

На встрече с Путиным в Екатеринбурге студентке стало плохо

Президент попросил оказать помощь девушке [видео]
Лев ИСТОМИН
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Президент моментально отреагировал на ситуацию. Фото: скрин с видео Телеграм-канал "Пул3"Президент моментально отреагировал на ситуацию. Фото: скрин с видео Телеграм-канал "Пул3"
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Во вторник, 9 июля, президент России Владимир Путин приехал в Екатеринбург, где встретился со студентами Уральского федерального университета в корпусе на проспекте Ленина, 49.

Студенты вуза задали главе государства большое количество вопросов, касающихся науки, трудоустройства и проведения Универсиады в городе в 2023 году.

В какой-то момент в зале стало плохо одной из участниц встречи. Девушка начала терять сознание.

- Помогите, пожалуйста, девушке, помогите, - тихо сказал президент. – И доктора найдите. Я думаю, что ничего страшного.

В этот момент девушку вынесли из зала. На помощь ей поспешила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

После этого встреча продолжилась в обычном режиме. Весь инцидент занял буквально 40 секунд.

"Помогите девочке" - студентка упала в обморок на встрече с президентом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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