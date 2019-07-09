На встрече с Путиным в Екатеринбурге студентке стало плохо
Во вторник, 9 июля, президент России Владимир Путин приехал в Екатеринбург, где встретился со студентами Уральского федерального университета в корпусе на проспекте Ленина, 49.
Студенты вуза задали главе государства большое количество вопросов, касающихся науки, трудоустройства и проведения Универсиады в городе в 2023 году.
В какой-то момент в зале стало плохо одной из участниц встречи. Девушка начала терять сознание.
- Помогите, пожалуйста, девушке, помогите, - тихо сказал президент. – И доктора найдите. Я думаю, что ничего страшного.
В этот момент девушку вынесли из зала. На помощь ей поспешила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
После этого встреча продолжилась в обычном режиме. Весь инцидент занял буквально 40 секунд.
"Помогите девочке" - студентка упала в обморок на встрече с президентом.
ИСТОЧНИК KP.RU