2019-07-09T16:54:40+03:00
Дом. Семья

«Ножкой эть»: в вольер к амурскому тигру в Екатеринбургском зоопарке принесли кожаный мяч

Полосатый с удовольствием протестировал новую игрушку
Юлия СТАЛИНА
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Фото: www.instagram.com/ekazoo.ru/Фото: www.instagram.com/ekazoo.ru/
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Тигры хоть и дикие кошки, но они любят играться также как и домашние. Однако из-за больших когтей их игрушки быстро приходят в негодность. Вот и у тигра в Екатеринбургском зоопарке часто в вольере появляются обновки. В пресс-службе зверинца говорят, что в ход идут не только специальные игрушки, но и обычные вещи.

- Игрушкой для животных может стать всё что угодно, и мы регулярно даём вторую жизнь старым вещам, которые стали нужны хозяевам. Прежде чем отправиться на помойку, они немного позабавить наших жителей, - говорят в Екатеринбургском зоопарке.

На днях в вольере у амурского тигра по кличке Джагар появилась обновка – большой кожаный мяч на веревке. Полосатый с удовольствием протестировал игрушку, сначала он боксировал ей, как грушей, а потом прыгал на него. Забавное видео, как развлекается Джагар, разместили на странице зоопарка в Instagram. Екатеринбуржцы были в восторге.

- Какой игруля и при этом всегда грациозный! Одним словом кошки, - пишут комментаторы.

- Милый котя, - отмечают свердловчане.

ekazoo.ruekazoo.ru
Тигр играет с мячиком в Екатеринбургском зоопарке
766 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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