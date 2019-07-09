«Ножкой эть»: в вольер к амурскому тигру в Екатеринбургском зоопарке принесли кожаный мяч
Тигры хоть и дикие кошки, но они любят играться также как и домашние. Однако из-за больших когтей их игрушки быстро приходят в негодность. Вот и у тигра в Екатеринбургском зоопарке часто в вольере появляются обновки. В пресс-службе зверинца говорят, что в ход идут не только специальные игрушки, но и обычные вещи.
- Игрушкой для животных может стать всё что угодно, и мы регулярно даём вторую жизнь старым вещам, которые стали нужны хозяевам. Прежде чем отправиться на помойку, они немного позабавить наших жителей, - говорят в Екатеринбургском зоопарке.
На днях в вольере у амурского тигра по кличке Джагар появилась обновка – большой кожаный мяч на веревке. Полосатый с удовольствием протестировал игрушку, сначала он боксировал ей, как грушей, а потом прыгал на него. Забавное видео, как развлекается Джагар, разместили на странице зоопарка в Instagram. Екатеринбуржцы были в восторге.
- Какой игруля и при этом всегда грациозный! Одним словом кошки, - пишут комментаторы.
- Милый котя, - отмечают свердловчане.
ИСТОЧНИК KP.RU