Житель Екатеринбурга расстрелял собаку прохожего во время прогулки
К счастью, акита по кличке Черри осталась жива
Фото: скриншот
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Ужасный по своей жестокости произошел случай у озера Увильды - житель Екатеринбурга расстрелял породистую собаку прохожего во время прогулки. Хозяин пострадавшей собаки породы американская акита выгуливал своего пса недалеко от озера Увильды. Там с ним поравнялся прохожий с лабрадором.
По словам владельца пса, мужчина по непонятной причине стал кричать, а затем достал пистолет и начал стрелять в его собаку. Хозяева акиты по кличке Черри обратились за помощью в полицию и уже написали заявление.
Благодорим за помощь в подготовке материала паблик «Лампа».
ИСТОЧНИК KP.RU