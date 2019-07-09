Житель Екатеринбурга расстрелял собаку прохожего во время прогулки

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-09T16:49:44+03:00

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Ужасный по своей жестокости произошел случай у озера Увильды - житель Екатеринбурга расстрелял породистую собаку прохожего во время прогулки. Хозяин пострадавшей собаки породы американская акита выгуливал своего пса недалеко от озера Увильды. Там с ним поравнялся прохожий с лабрадором.

По словам владельца пса, мужчина по непонятной причине стал кричать, а затем достал пистолет и начал стрелять в его собаку. Хозяева акиты по кличке Черри обратились за помощью в полицию и уже написали заявление.

Благодорим за помощь в подготовке материала паблик «Лампа».

ИСТОЧНИК KP.RU