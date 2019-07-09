Владимир Путин предложил рецепт спасения планеты

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-09T16:48:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник в 17 часов президент России Владимир Путин прилетел в Екатеринбург, где посетил саммит GMIS-2019 и промышленную выставку «Иннопром».

Выступая на пленарном заседании саммита, глава государства затронул вопрос о влиянии современных технологий на экологию. По словам Путина, новые разработки не спасают планету, несмотря на то, что так было принято считать до настоящего времени.

- Надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, во многом оказались иллюзией, - отметил Владимир Путин. - У нас температура в России растет в два с половиной раза быстрее, чем в целом на планете и вот смотрите, что сейчас в Иркутской области происходит. И пожары, и наводнения страшные.

Глава государства обошел стенды "Иннопрома"Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению президента, наращивание производства и потребления энергии на традиционных принципах приведет к новым рискам дальнейшего изменения климата. Однако если развивать термоядерную энергетику, то можно получить колоссальный неисчерпаемый источник энергии, который не будет наносить сильного ущерба планете.

- Мы добьемся успеха, только если наладим широкое международное сотрудничество, - сказал глава государства. - Если технологическое развитие станет действительно глобальным, и его не будут дробить и сдерживать. Полагаю, что в эпоху тектонических перемен и больших неопределенностей приоритетом должны служить безусловные ценности. В этом наша огромная ответственность за будущее нашей страны и планеты в целом. Россия открыта для широкого равноправного взаимодействия.

ИСТОЧНИК KP.RU