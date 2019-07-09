2019-07-09T16:15:33+03:00
Общество

В Екатеринбурге поставщик еды для школьных столовых наценил сметану на 7000%

Он поставлял продукты в три учебных заведения
Маргарита МАХОНИНА
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Нарушения выявили во время проверки, которая длилась с 18 апреля по 18 июняНарушения выявили во время проверки, которая длилась с 18 апреля по 18 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональная энергетическая комиссия Свердловской области, которая определяет тарифы на Среднем Урале, нашла нарушения у ЕМУП «Школьно-базовая столовая №11». Оказалось, что учреждение, которое поставляет еду в три школы - №138, 100 и 178, завышало цены на продукты.

– Наценка на покупные товары составила от 20,18% до 140%. В частности, на пакетированный кофе - 59,9%, на мандарины, - 23%, на хлеб – 20,3%, - рассказали в РЭК. – На полуфабрикаты и продукты наценка могла достигать 6 980%. Именно так завысили стоимость сметаны.

Нарушения выявили во время проверки, которая длилась с 18 апреля по 18 июня. За этот период РЭК проверила 44 юрлица из различных сфер. Всем, кто допустил нарушения, придется заплатить штрафы – в общей сумме 3,1 миллиона рублей. Пока взыскали 2,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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