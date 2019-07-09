«Кто гадит у ротонды?»: мэр уральского города по соцсетям вычислил собаку, которая справляла нужду в парке
Жители Краснотурьинска сообщили чиновнику имена хозяев добермана
Люди моментально вычислил добермана, и уже сообщили данные хозяев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Краснотурьинска Александр Устинов обратился за помощью к горожанам после того, как увидел собаку, справлявшую нужду посреди городского парка. Люди моментально вычислил добермана и уже сообщили данные хозяев.
- Нет слов. Кто гадит у ротонды? 5 июля, время 5 часов», — написал мэр на своей странице во «ВКонтакте», - написал Устинов к видео, на которой видно, как по набережной бегает доберман.
Собака гадит в Краснотурьинске.
Сам Устинов отметил, что хозяев собаки проведут по административной комиссии.
ИСТОЧНИК KP.RU