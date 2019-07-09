2019-07-09T15:02:20+03:00
Экономика

Количество случаев незаконного вмешательства в работу СвЖД снизилось на 3% в первом полугодии 2019 года

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По итогам первого полугодия 2019 года зафиксировано 284 случая незаконного вмешательства в работу Свердловской железной дороги, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. За совершение правонарушений задержано 157 человек.

Для предотвращения случаев разоборудования пути, наложений посторонних предметов на рельсы на СвЖД действуют специализированные группы, состоящие из сотрудников транспортной полиции и работников ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Специальные рейды проводятся также для противодействия хищениям грузов, оборудования и имущества ОАО «РЖД». По итогам первого полугодия количество хищений на инфраструктуре магистрали снизилось на 2%, при этом 114 эпизодов удалось предотвратить.

За шесть месяцев текущего года на 10% снизилось количество случаев вандализма (обкидывание поездов различными предметами, битье линз светофоров и стекол в окнах поездов, нанесение граффити, повреждение сидений в электропоездах и др.). На предотвращение и быстрое раскрытие правонарушений во многом оказывает влияние усиленный контроль, бдительность работников и пользователей железнодорожного транспорта, а также их своевременное обращение в органы внутренних дел.

Свердловская железная дорога напоминает, что наложение на рельсы посторонних предметов, обкидывание поездов камнями и другие противоправные действия могут повлечь за собой травмирование и гибель людей. Любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно и влечет за собой уголовную и административную ответственность.

Правонарушители наносят не только имущественный ущерб РЖД, но и моральный вред каждому пользователю железнодорожного транспорта. СвЖД призывает граждан бережно относиться к подвижному составу, оборудованию, имуществу и объектам инфраструктуры железных дорог. Не оставайтесь равнодушными: если вы стали свидетелем действий вандалов и других злоумышленников, необходимо немедленно сообщить об этом сотрудникам транспортной полиции или железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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