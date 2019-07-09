2019-07-09T14:59:57+03:00
Общество

В Екатеринбурге три пятницы подряд будут перекрывать трамвайное движение на перекрестке Луначарского-Куйбышева

Это связано с ремонтными работами на участке
Мария Трапезникова
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Ограничения будут действовать 12, 19 и 26 июля с 23 часов до 6 часов утра следующего дняОграничения будут действовать 12, 19 и 26 июля с 23 часов до 6 часов утра следующего дняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге три пятницы подряд будут закрывать трамвайное движение на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева. Ограничения будут действовать 12, 19 и 26 июля с 23 часов до 6 часов утра следующего дня.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

– Из-за ремонта путей на участке закроют движение от остановки «Киностудия» до остановки «Дом художника» для трамваев, которые идут по маршрутам №4,6, 14, 20, 25, 32, – сообщили в Гортрансе. – А также в обоих направлениях закроют движение для автобуса №1.

Объехать ремонтные работы можно будет по улицам Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского, Красноармейской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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