Пять полицейских на один квадратный метр: журналисты «Комсомолки» протестировали путь, по которому поедет Владимир Путин

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-09T14:37:47+03:00

Перед прилетом в центре Екатеринбурга дежурят сотни полицейских, которые по двое обходят дворы и улицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Самолет с президентов Владимиром Путиным приземлится в Екатеринбурге примерно в 17 часов местного времени. В первую очередь глава государства посмотрит промышленную выставку «Иннопром-2019», далее посетит глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS-2019. После этого он отправится в корпус Уральского федерального университета на проспекте Ленина, где выступит перед студентами и встретится со школьниками. Журналисты «Комсомольской правды» проехали по пути, по которому поедет президент.

- По дороге из «Екатеринбург-ЭКСПО» в центр города пробок нет. Да и светофоры работают сегодня будто бы быстрее. На обочинах дежурят полицейские, их по пять человек на один квадратный метр, - передает корреспондент Юлия Сталина.

Перед прилетом в центре Екатеринбурга дежурят сотни полицейских, которые по двое обходят дворы и улицы. Движение пешеходов по центральной аллее проспекта Ленина в районе Оперного театра также перекрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU