Организаторы ИННОПРОМ увеличили количество шаттлов, идущих до Екатеринбург-ЭКСПО

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-09T14:08:22+03:00

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Организаторы промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 увеличили количество бесплатных автобусов. Теперь шаттлы будут курсировать каждые 10 минут от перехватывающих парковок.

– От «Сима-ленда» на Черняховского, 86/12 до Екатеринбург-ЭКСПО число автобусов увеличат с 3 до 6, - добавили в департаменте информполитики Свердловской области.

Также шаттлы с 8 часов утра ходят от станций метро «Площадь 1905 года» и «Ботаническая», а также от пяти уральских отелей.

Сегодня утром гостям выставки пришлось добираться до ЭКСПО на такси и с пересадками. По их словам, за час не пришел ни один автобус, который курсирует по маршруту до ИННОПРОМа.

ИСТОЧНИК KP.RU