2019-07-09T14:17:36+03:00
Общество

Владимир Путин вылетел в Екатеринбург

Президент первым делом посетит «Иннопром-2019»
Лев ИСТОМИН
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Президент пробудет в Екатеринбурге всего несколько часовПрезидент пробудет в Екатеринбурге всего несколько часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Президент России Владимир Путин вылетел в Екатеринбург. Борт первого лица отправился в уральскую столицу в четвертом часу дня.

Сразу после посадки глава государства отправится на международную выставку «Иннопром-2019», где до него выступили вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Здесь президент планирует быть ровно час.

Также Владимир Путин посетит глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS-2019. После этого он отправится в корпус Уральского федерального университета на проспекте Ленина, где выступит перед студентами и встретится со школьниками. На это запланировано полтора часа.

У главы государства запланированы встречи с уральскими промышленниками, а также с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым, который на протяжении нескольких лет работал премьер-министром Свердловской области.

По данным источника «КП» - Екатеринбург» с представителями регионального и городского руководства у Владимира Путина встреч не будет. Сегодня вечером он покинет уральскую столицу.

Перед прилетом в центре Екатеринбурга дежурят сотни полицейских, которые по двое обходят дворы и улицы. Движение пешеходов по центральной аллее проспекта Ленина в районе Оперного театра также перекрыто.

В УрФУ на встречу с президентом пустят только федеральных журналистов, которых организованно привезут в корпус на автобусе. Региональные представители СМИ будут довольствоваться трансляцией по телевизору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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