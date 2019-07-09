2019-07-09T14:07:12+03:00
Общество

Бывший премьер-министр Среднего Урала Денис Паслер вошел в рейтинг богатых чиновников Forbes

Его состояние оценили в 234,1 миллиона рублей
Маргарита МАХОНИНА
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Сегодня Паслер возглавляет другой регионСегодня Паслер возглавляет другой регионФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывший премьер-министр Свердловской области Денис Паслер, который в настоящий момент занимает должность врио губернатора Оренбургской области, занял 67-ю строчку рейтинга дохода госслужащих Forbes. Его состояние оценили в 234,1 миллиона рублей.

- Родился в 1978 году в Североуральске. В 2001 году окончил университет и стал начал работать начальником отдела сбыта в Североуральском заводе ЖБИ. Затем там же занимал должности коммерческого директора и гендиректора предприятия, - указано в краткой биографии. - С 2004 по 2012 год Паслер работал в «Краснотурьинскмежрайгаз», «ГАЗЭКС», «Свердловэнергосбыт», «Екатеринбурггаз».

В 2012 году Паслер возглавил правительство региона, но в 2016 году уволился. Он работал в ПАО «Т Плюс», а весной 2018 года получил нынешний пост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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