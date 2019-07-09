Жизнь по цене жареной курочки: KFC предложил по 1000 рублей детям, на которых упала балка

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-09T11:41:11+03:00

В числе пострадавших было четверо парней и две девушки

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В конце апреля в ресторане KFC на Уралмаше на группу подростков упала 20-килограммовая балка. Как потом выяснилось, конструкция была плохо закреплена, а у нескольких детей диагностировали сотрясение мозга.

Та самая балка. Фото: предоставлено потерпевшими

Отстаивать права школьников в суде вызвался Роспотребнадзор, ведомство обратилось с иском о взыскании компенсации вреда здоровью и морального вреда. Но представители заведения заявили, что пойдут на мировую лишь в том случае, если детей устроит выплата в 1000 рублей.

Ресторан, о котором идет речь, расположен в ТЦ "Омега". Фото: Google maps

При этом Роспотребнадзор просит взыскать в пользу одного из пострадавших 100 тысяч рублей, и еще 200 тысяч его другу. Чем закончится процесс в суде Орджоникидзевского района пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU