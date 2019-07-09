Жизнь по цене жареной курочки: KFC предложил по 1000 рублей детям, на которых упала балка
В конце апреля в ресторане KFC на Уралмаше на группу подростков упала 20-килограммовая балка. Как потом выяснилось, конструкция была плохо закреплена, а у нескольких детей диагностировали сотрясение мозга.
Та самая балка. Фото: предоставлено потерпевшими
Отстаивать права школьников в суде вызвался Роспотребнадзор, ведомство обратилось с иском о взыскании компенсации вреда здоровью и морального вреда. Но представители заведения заявили, что пойдут на мировую лишь в том случае, если детей устроит выплата в 1000 рублей.
Ресторан, о котором идет речь, расположен в ТЦ "Омега". Фото: Google maps
При этом Роспотребнадзор просит взыскать в пользу одного из пострадавших 100 тысяч рублей, и еще 200 тысяч его другу. Чем закончится процесс в суде Орджоникидзевского района пока не ясно.
ИСТОЧНИК KP.RU