В Каменске-Уральском из окна пятого этажа выпала женщина

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-09T11:26:49+03:00

Трагический инцидент произошел в одном из домов по улице Алюминиевая. Фото: сервис Яндекс. Карты

Следователи считают, что это был суицид

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В Каменске-Уральском Свердловской области в ночь на 9 июля в одном из многоэтажных домов по улице Алюминиевой произошла трагедия.

Местные жители ночью услышали шум под окнами, а когда вышли во двор – увидели безжизненное тело. Как выяснилось, из окна квартиры на пятом этаже выпала пожилая женщина, скончавшаяся на месте ЧП, пишет портал KU66.RU

- Признаков криминала нет. Предварительная версия – суицид, отметили в следственном отделе по Каменску-Уральскому.

Сегодня родственников погибшей пригласили на опознание.

ИСТОЧНИК KP.RU