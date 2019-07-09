В Каменске-Уральском из окна пятого этажа выпала женщина
Следователи считают, что это был суицид
Трагический инцидент произошел в одном из домов по улице Алюминиевая. Фото: сервис Яндекс. Карты
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В Каменске-Уральском Свердловской области в ночь на 9 июля в одном из многоэтажных домов по улице Алюминиевой произошла трагедия.
Местные жители ночью услышали шум под окнами, а когда вышли во двор – увидели безжизненное тело. Как выяснилось, из окна квартиры на пятом этаже выпала пожилая женщина, скончавшаяся на месте ЧП, пишет портал KU66.RU
- Признаков криминала нет. Предварительная версия – суицид, отметили в следственном отделе по Каменску-Уральскому.
Сегодня родственников погибшей пригласили на опознание.
ИСТОЧНИК KP.RU