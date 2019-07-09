«Станет ядром развития Свердловской, Челябинской и Курганской областей»: на базе УрФУ создадут научный центр

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-09T11:15:45+03:00

Вуз уже подготовил 50 проектов, которые можно реализовать на площадке

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Представители трех уральских областей подписали соглашение о создании в Екатеринбурге межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). В его задачу будут входить подготовка новых кадров и проведение прикладных исследований для развития производств.

- Центр станет ключевым объектом инновационной инфраструктуры, ядром развития высокотехнологичной индустрии Свердловской, Челябинской и Курганской областей, - рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Откроют его на базу УрФУ. В департаменте информполитики региона рассказали, что вуз уже подготовил 50 проектов, которые можно реализовать в центре. Также ряд компаний уже готовы стать их участниками.

- Для вуза это перспективные исследования, обмен технологиями и «трансфер» научных коллективов. Для организаций – реализация исследовательских работ, а также привлечение молодых исследований. Для региона и бизнеса – возможность получать внутренние заказы на исследования, привлечение инвестиций и так далее, – добавил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, что с 8 по 11 июля в Екатеринбурге проходит международная выставка «Иннопром» на базе конгресс-холла ЭКСПО. Сегодня его посетит президент Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU