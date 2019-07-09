2019-07-09T11:15:45+03:00
Общество

«Станет ядром развития Свердловской, Челябинской и Курганской областей»: на базе УрФУ создадут научный центр

Вуз уже подготовил 50 проектов, которые можно реализовать на площадке
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: департамент информполитики регионаФото: департамент информполитики региона
Изменить размер текста:

Представители трех уральских областей подписали соглашение о создании в Екатеринбурге межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). В его задачу будут входить подготовка новых кадров и проведение прикладных исследований для развития производств.

- Центр станет ключевым объектом инновационной инфраструктуры, ядром развития высокотехнологичной индустрии Свердловской, Челябинской и Курганской областей, - рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Откроют его на базу УрФУ. В департаменте информполитики региона рассказали, что вуз уже подготовил 50 проектов, которые можно реализовать в центре. Также ряд компаний уже готовы стать их участниками.

- Для вуза это перспективные исследования, обмен технологиями и «трансфер» научных коллективов. Для организаций – реализация исследовательских работ, а также привлечение молодых исследований. Для региона и бизнеса – возможность получать внутренние заказы на исследования, привлечение инвестиций и так далее, – добавил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, что с 8 по 11 июля в Екатеринбурге проходит международная выставка «Иннопром» на базе конгресс-холла ЭКСПО. Сегодня его посетит президент Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший премьер-министр Среднего Урала Денис Паслер вошел в рейтинг богатых чиновников Forbes
В зоне перелета Кольцово открыли Duty Free
«Жуть!»: мать больного Бориса Корчевникова уволили из Театра Образцова
В Екатеринбурге клещи покусали почти 10 тысяч человек
Мэр Екатеринбурга заметил плохое состояние площади перед зданием УрФУ, куда приедет Владимир Путин
Жизнь по цене жареной курочки: KFC предложил по 1000 рублей детям, на которых упала балка
В Каменске-Уральском из окна пятого этажа выпала женщина
Он напал на коллегу: в Екатеринбурге поймали злостного рецидивиста с заточкой
На Урале хозяйка собаки, которая покусала 13-летнего мальчика, заплатит 50 тысяч рублей
В день приезда Владимира Путина в Екатеринбург перестали ходить бесплатные шаттлы до ИННОПРОМа
В Екатеринбурге на Сортировке появится природный парк
По выходным екатеринбургское метро будет работать по новому графику
Министр промышленности Денис Мантуров торжественно открыл GMIS-2019
«Остановку перенесли, тротуары перекрыли»: Екатеринбург готовят к визиту Владимира Путина в УрФУ
В Екатеринбурге на ЖБИ возобновили производство товарного бетона
Приставы через торги продадут Lexus LX 570 уральца, который не выплачивал кредит
«В городе бесов есть место детству»: в Екатеринбурге на остановке появились качели в память о майских протестах
В Екатеринбурге в день приезда Владимира Путина на рейс не вышли сразу несколько автобусов № 012 и 019 маршрутов
В день приезда Владимира Путина на дороге к ИННОПРОМу исчезли пробки
«Поссорилась с мамой»: в Екатеринбурге нашлась 17-летняя девушка
«Уберите нож»: в Каменске-Уральском пьяный рецидивист в татуировках атаковал школьницу в машине
ФК «Урал» презентовал новую игровую форму
ЕВРАЗ выступил стратегическим партнером ИННОПРОМ-2019 и представил свои IT – наработки в промышленности
«Есть ли у вас счета в Северной Корее?»: уральцев просят заполнять странные анкеты на Почте России
Tele2 предлагает перевести бабушку в интернет
В аварии на трассе в Башкирии погибла 25-летняя жительница Свердловской области
Политического соперника Шипулина не пустили на выборы в Госдуму