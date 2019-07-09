Он напал на коллегу: в Екатеринбурге поймали злостного рецидивиста с заточкой

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-09T11:12:04+03:00

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В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали матерого рецидивиста, который с заточкой напал на своего коллегу, похитив 60 тысяч рублей.

Как выяснили следователи, 23-летний грузчик компании, поставляющей алкогольные напитки, 4 июня развозил товар в парке с 19-летним водителем. После работы на обратном пути коллеги взяли 20-летнего попутчика. Когда автомобиль ехал по Егоршинскому проезду в Екатеринбурге, грузчик попросил сделать остановку, чтобы выйти, а потом напал на водителя и попутчика с заточкой.

- Он внезапно достал заточку и ударил ей водителя в шею. Попутчик успел закрыться рукой и получил порез кисти. Потерпевшие сумели сбежать, а подозреваемый достал из бардачка выручку – 60 тысяч рублей и скрылся, - рассказали подробности нападения изданию «Наша Газета» в городской полиции.

Злодея удалось оперативно разыскать в одном из поселков под Екатеринбургом, сейчас мужчина находится под стражей. Позже выяснилось, что нападавший ранее был 7 раз судим за разбой. Стражи порядка обращаются к тем, на кого ранее мог напасть молодой человек. Им стоит позвонить по телефонам 02, либо 356-42-02.

ИСТОЧНИК KP.RU