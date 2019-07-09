На Урале хозяйка собаки, которая покусала 13-летнего мальчика, заплатит 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-09T11:04:12+03:00

Ранее она заплатила штраф в размере двух тысяч рублей за административное нарушение Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Тавде на 50 тысяч рублей оштрафовали хозяйку собаки, которая зимой этого года покусала 13-летнего подростка. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области пояснили, что это моральная компенсация за полученную травму.

– У ребенка были укусы на голове и левом предплечье, - добавили в ведомстве. - При этом животное просто выбежало из-за ограды дома.

Ранее хозяйку собаки признали виновной в административном правонарушении. Тогда она заплатила штраф порядка двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU