2019-07-09T10:42:43+03:00
Общество

В день приезда Владимира Путина в Екатеринбург перестали ходить бесплатные шаттлы до ИННОПРОМа

Люди доезжали до выставки на такси и с пересадкой
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: Соловьева ГалинаФото: Соловьева Галина
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В Екатеринбурге перестали ходить бесплатные шаттлы до ИННОПРОМа. Корреспондент «КП-Екатеринбург» рассказал с места событий, что утром с остановки «Ботаническая» не могли уехать 30 человек.

– Они ждали с девяти утра, и за это время не прошло ни одного автобуса. Пришлось вызывать такси, просить помощи у знакомых или ехать с пересадкой. При этом таксисты успели поднять цены, - сообщил он. – Приезжали только обычные рейсовые автобусы.

В администрации Екатеринбурга подчеркнули, что не отвечают за график работы шаттлов. По словам пресс-секретаря мэрии Виктории Мкртчян, город только предоставил автобусы и водителей организаторам выставки.

- За их работу в рамках мероприятия несут ответственность представители ИННОПРОМа, - добавила она.

При этом на сайте мероприятия указано, что автобусы должны ходить с 8 часов утра до 19 часов 30 минут.

Сегодня выставку посетит Владимир Путин. Он также обещал выступить на параллельно проходящем мероприятии – глобальном производственном саммите GMIS-2019, и встретится со студентами УрФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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