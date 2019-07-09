2019-07-09T10:14:31+03:00
Общество

В Екатеринбурге на Сортировке появится природный парк

Его построят к 2020 году
Мария Трапезникова
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Парк хотят сделать похожим на "Оленьи Ручьи"Парк хотят сделать похожим на "Оленьи Ручьи"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В поселке Железнодорожного района Екатеринбурга предложили обустроить новый парк. Крупный инвестиционный проект «Природно-исторический парк «Палкино» презентовали сегодня на международной выставке «Иннопром».

Поселок Палкино входит в состав Железнодорожного района Екатеринбурга, однако по возрасту является намного старше самого города. В его окрестностях находили множество исторических артефактов, приходящихся на разные эпохи.

В новом парке построят пешеходные и велосипедные дорожки, а также интерактивный музей дополненной реальности, деревню мастеров и еще много других объектов. Помимо этого на территории парка планируют разместить ТРИГО-пункты для спортивного ориентирования, а также создать специальное приложение для туристов.

- Необходимо поддержать этот проект, но его надо доработать и детализировать, – отметил замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.

На презентации рассказали, что при грамотной финансовой и организационной поддержке большая часть работ может быть выполнена в 2019 году, а полноценно парк может заработать уже в 2020.

- К обсуждению его перспектив должны активно подключиться все жители города. Ведь все это задумывается для них, - добавил Бирюлин. – А Екатеринбург получит еще одну парковую территорию, что только улучшит его внешний облик.

Напомним, что международная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге уже 10 год, с 8 по 11 июля. А сегодня на ней ожидается визит президента Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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