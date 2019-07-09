По выходным екатеринбургское метро будет работать по новому графику
Интервалы между поездами сократятся на 3 минуты
Новый график ввели для улучшения качества обслуживания пассажиров с 1 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Метрополитен в Екатеринбурге ввел новый график движения поездов в выходные дни. С 6 юля в работу вышел еще один состав электропоездов. Таким образом, сократились интервалы движения между составами.
Теперь с 6:00 до 7:00 поезда будут ходить с промежутком в 12 минут (раньше было 15 минут), а с 7:00 и до 00:00 – с промежутком в 9-10 минут (раньше – 11 минут).
– Новый график ввели для улучшения качества обслуживания пассажиров с 1 июля, - добавили в пресс-службе метрополитена.
ИСТОЧНИК KP.RU