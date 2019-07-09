Министр промышленности Денис Мантуров торжественно открыл GMIS-2019

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-09T09:45:52+03:00

По словам Мантурова, на мероприятии должны представить новые технологии в сфере взаимоотношений промышленности и экологии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который днях прибыл в Екатеринбург, торжественно открыл глобальный производственный саммит GMIS-2019. По его словам, на мероприятии должны представить новые технологии в сфере взаимоотношений промышленности и экологии.

Он прибыл в город за несколько дней до начала саммитаФото: Алексей БУЛАТОВ

– Нам предстоит совершить революцию, чтобы обеспечить устойчивый баланс между техносферой и биосферой. Выйти на принципиально новый уровень в деятельности на стыке физики и биологии, - заявил Мантуров. – Саммит позволит нам найти важные компромиссы в этой области. Отмечу, что у нас уже есть готовое решение, которое может стать одним из ключевых источников экосистемы и развития подобных технологий. Для этого у нас есть эффективный опыт глобального научного проекта современного мира.

Позднее саммит, а также проходящий одновременно ИННОПРОМ, должен посетить Владимир Путин. Пресс-секретарь президента анонсировал выступление главы страны на GMIS-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU