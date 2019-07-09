2019-07-09T08:58:51+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге на ЖБИ возобновили производство товарного бетона

Он поставляется на строительные объекты «Группы ЛСР»
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В Екатеринбурге в рамках масштабной реорганизации завода ЖБИ «Группа ЛСР» возобновила производство товарного бетона в цехе крупнопанельного домостроения.

- В целях контроля качества производимой продукции и оптимизации затрат на строительство было принято решение возобновить поставку товарного бетона на собственные объекты, — рассказал Евгений Буженинов, генеральный директор «ЛСР. Строительство – Урал». — Сегодня он используется в монолитных работах при строительстве жилых комплексов «Цветной бульвар», «Восход», «Хрустальные ключи», «Рассветный». Чтобы оптимизировать логистические затраты, мы так же расширили парк автобетоносмесителей.

Современный бетонный узел завода ЖБИ в Екатеринбурге позволяет изготовлять товарный бетон различных марок по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости, а также поставлять его по конкурентной цене.

- Мы имеем возможность производить до 400 тысяч кубометров товарного бетона ежегодно и открыты для сотрудничества, — заключил Евгений Буженинов.

Отметим также, что «Группа ЛСР» приступила к обновлению оборудования завода ЖБИ. Так, на арматурный участок цеха крупнопанельного домостроения приобретены и смонтированы новый кривошипный пресс для изготовления закладных деталей и гильотинные ножницы для рубки металла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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