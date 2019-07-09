2019-07-09T07:54:57+03:00
Общество

В день приезда Владимира Путина на дороге к ИННОПРОМу исчезли пробки

Президент планировал посетить выставку и выступить на параллельном мероприятии – глобальном производственном саммите GMIS
Маргарита МАХОНИНА
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Президент должен посетить город 9 июляПрезидент должен посетить город 9 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Дорога к центру Екатеринбург-ЭКСПО, в котором с 8 по 11 июля проходят выставка ИННОПРОМ и глобальный производственный саммит GMIS-2019, сегодня утром, на удивление, не встала в пробки. Сервис Яндекс.Карты оценивает ситуацию в 4 бала: движение по Кольцовскому тракту достигает 70-90 километров в час, около здания – 15-25 километров в час.

Места для инвалидов на парковке заняли дорогие авто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Места для инвалидов на парковке заняли дорогие автоФото: Алексей БУЛАТОВ

Также наши корреспонденты передают с места событий, что на места для инвалидов на парковке у ЭКСПО, которые находятся до первого ограждения, заняли дорогие автомобили.

анее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит президента на ИННОПРОМ и GMIS Фото: Алексей БУЛАТОВ

анее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит президента на ИННОПРОМ и GMISФото: Алексей БУЛАТОВ

И как раз сегодня в город планировал приехать Владимир Путин. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит главы страны на вышеназванные мероприятия.

– Традиционно Путин посетит ИННОПРОМ, и выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации, который будет на полях ИННОПРОМа, – добавил Песков.

Кроме того, Путин собирался встретиться со студентами УрФУ. Анонс визита совпал с перекладыванием асфальта около здания вуза на Ленина, 51. Сотрудников и студентов заведения попросили в ближайшие дни не посещать университет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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