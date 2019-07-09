В день приезда Владимира Путина на дороге к ИННОПРОМу исчезли пробки

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-09T07:54:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорога к центру Екатеринбург-ЭКСПО, в котором с 8 по 11 июля проходят выставка ИННОПРОМ и глобальный производственный саммит GMIS-2019, сегодня утром, на удивление, не встала в пробки. Сервис Яндекс.Карты оценивает ситуацию в 4 бала: движение по Кольцовскому тракту достигает 70-90 километров в час, около здания – 15-25 километров в час.

Места для инвалидов на парковке заняли дорогие автоФото: Алексей БУЛАТОВ

Также наши корреспонденты передают с места событий, что на места для инвалидов на парковке у ЭКСПО, которые находятся до первого ограждения, заняли дорогие автомобили.

анее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит президента на ИННОПРОМ и GMISФото: Алексей БУЛАТОВ

И как раз сегодня в город планировал приехать Владимир Путин. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит главы страны на вышеназванные мероприятия.

– Традиционно Путин посетит ИННОПРОМ, и выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации, который будет на полях ИННОПРОМа, – добавил Песков.

Кроме того, Путин собирался встретиться со студентами УрФУ. Анонс визита совпал с перекладыванием асфальта около здания вуза на Ленина, 51. Сотрудников и студентов заведения попросили в ближайшие дни не посещать университет.

ИСТОЧНИК KP.RU