В день приезда Владимира Путина на дороге к ИННОПРОМу исчезли пробки
Дорога к центру Екатеринбург-ЭКСПО, в котором с 8 по 11 июля проходят выставка ИННОПРОМ и глобальный производственный саммит GMIS-2019, сегодня утром, на удивление, не встала в пробки. Сервис Яндекс.Карты оценивает ситуацию в 4 бала: движение по Кольцовскому тракту достигает 70-90 километров в час, около здания – 15-25 километров в час.
Места для инвалидов на парковке заняли дорогие автоФото: Алексей БУЛАТОВ
Также наши корреспонденты передают с места событий, что на места для инвалидов на парковке у ЭКСПО, которые находятся до первого ограждения, заняли дорогие автомобили.
анее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит президента на ИННОПРОМ и GMISФото: Алексей БУЛАТОВ
И как раз сегодня в город планировал приехать Владимир Путин. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит главы страны на вышеназванные мероприятия.
– Традиционно Путин посетит ИННОПРОМ, и выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации, который будет на полях ИННОПРОМа, – добавил Песков.
Кроме того, Путин собирался встретиться со студентами УрФУ. Анонс визита совпал с перекладыванием асфальта около здания вуза на Ленина, 51. Сотрудников и студентов заведения попросили в ближайшие дни не посещать университет.
ИСТОЧНИК KP.RU