«Уберите нож»: в Каменске-Уральском пьяный рецидивист в татуировках атаковал школьницу в машине

8 Июль 23:52 2019-07-08T23:53:03+03:00

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Дикий случай с участием школьницы произошел около 5 часов утра 7 июля в Каменске-Уральском возле дома №69 по улице Октябрьской.

Здесь семейная пара вместе со своей 17-летней дочерью собрались в лес за грибами. Пока родители проводили сборы, школьница на несколько минут осталась одна в автомобиле «Ока».

В это время к ней неожиданно подсел пьяный 39-летний безработный бывший зэк в татуировках, который ранее отбывал срок за тяжкие преступления. Приставив к девушке нож, он стал приставать к ней, пишет портал KU66.RU.

Мужчина пытался нанести удары ножом испугавшейся школьнице, а она в ответ стала кричать и звать на помощь.

- Уберите нож, я вас даже не знаю, - кричала девушка, отбиваясь от пьяного зэка на протяжении нескольких минут.

Неожиданно на помощь ей подоспела полиция, вероятно вызванная родителями.

- Прибывшие на место сотрудники полиции вытащили из автомашины мужчину и отобрали у него кухонный нож, сковали наручниками, - говорят в полиции, однако не уточняют, как им стало известно о происшествии.

В ближайшее время задержанному рецидивисту будет вынесена мера пресечения. Сейчас он находится под стражей. Со школьницей после нападения работали психологи.

ИСТОЧНИК KP.RU