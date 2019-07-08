«Уберите нож»: в Каменске-Уральском пьяный рецидивист в татуировках атаковал школьницу в машине
Дикий случай с участием школьницы произошел около 5 часов утра 7 июля в Каменске-Уральском возле дома №69 по улице Октябрьской.
Здесь семейная пара вместе со своей 17-летней дочерью собрались в лес за грибами. Пока родители проводили сборы, школьница на несколько минут осталась одна в автомобиле «Ока».
В это время к ней неожиданно подсел пьяный 39-летний безработный бывший зэк в татуировках, который ранее отбывал срок за тяжкие преступления. Приставив к девушке нож, он стал приставать к ней, пишет портал KU66.RU.
Мужчина пытался нанести удары ножом испугавшейся школьнице, а она в ответ стала кричать и звать на помощь.
- Уберите нож, я вас даже не знаю, - кричала девушка, отбиваясь от пьяного зэка на протяжении нескольких минут.
Неожиданно на помощь ей подоспела полиция, вероятно вызванная родителями.
- Прибывшие на место сотрудники полиции вытащили из автомашины мужчину и отобрали у него кухонный нож, сковали наручниками, - говорят в полиции, однако не уточняют, как им стало известно о происшествии.
В ближайшее время задержанному рецидивисту будет вынесена мера пресечения. Сейчас он находится под стражей. Со школьницей после нападения работали психологи.
ИСТОЧНИК KP.RU