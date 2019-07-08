ЕВРАЗ выступил стратегическим партнером ИННОПРОМ-2019 и представил свои IT – наработки в промышленности

СЕГОДНЯ 18:08 2019-07-08T18:09:39+03:00

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ЕВРАЗ в очередной раз стал стратегическим партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, которая проходит в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» с 8 по 11 июля.

На стенде ЕВРАЗа. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Компания активно реализует проект цифровой трансформации бизнеса. ЕВРАЗ занимается цифровизацией процессов и использует передовые решения для удаленного мониторинга объектов. Использование Big Data, машинного обучения, разработка и внедрение экспертных систем позволяют ЕВРАЗу совершенствовать качество продукции и сохранять лидерские позиции на рынке. На ИННОПРОМе компания представила самые значимые проекты 2018 года:

- Внедрение автоматизированной системы мониторинга горно-транспортной техники в карьерах ЕВРАЗ КГОКа;

- Организация маркшейдерской съемки угольных разрезов ЕВРАЗа с помощью дронов;

- Запуск мобильных решений для безопасной добычи угля в шахтах;

- Внедрение системы оптимизации технологического процесса выплавки чугуна на доменной печи № 7 ЕВРАЗ НТМК;

- Автоматизация процесса продувки стали в конвертерах ЕВРАЗ ЗСМК;

- Разработка системы математического моделирования производственных переделов на предприятиях ЕВРАЗа в Сибири.

Подписание соглашения с БЕЛАЗом. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Насыщенной была деловая программа руководителей ЕВРАЗа. Вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артем Натрусов принял участие в панельной дискуссии Сколково «Реальная экономика «на цифре»: практики внедрения технологий искусственного интеллекта в промышленности.

«Только в 2018 году в ЕВРАЗе было реализовано 24 проекта в области цифровизации производства, еще 16 находятся в стадии выполнения, – рассказал Вице-президент ЕВРАЗа, по информационным технологиям Артем Натрусов. – Для предприятий нашей отрасли особые перспективы открывает использование искусственного интеллекта, что предполагает развитие и внедрение экспертных систем, математических модулей и машинного обучения».

Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «БЕЛАЗ» и ООО «БелТрансЛогистик». БелАЗ уже много лет поставляет мощные самосвалы для работы в карьерах ЕВРАЗ КГОКа. По соглашению, компании обеспечат высокое качество новых 240-тонных самосвалов и проведение целевого обучения водителей ЕВРАЗ КГОКа, поставку оригинальных запасных частей, а также техническое сопровождение техники на гарантийный период эксплуатации.

Стенд ЕВРАЗа. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

«ИННОПРОМ – это возможность заключить контракты, найти новых партнеров. Здесь можно узнать вектор развития крупнейших промышленных компаний и поставщиков оборудования, познакомиться с новыми технологиями», – отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.

Международная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге с 2012 года. Основная тема в 2019 году – «Цифровое производство: интегрированные решения». В выставке принимают участие более 600 компаний из 107 стран мира. Общая площадь экспозиции составляет около 50 тыс. квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU