2019-07-08T18:09:39+03:00
Экономика

ЕВРАЗ выступил стратегическим партнером ИННОПРОМ-2019 и представил свои IT – наработки в промышленности

Поделиться:
Посетители стенда. Фото: пресс-служба ЕВРАЗПосетители стенда. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ
Изменить размер текста:

ЕВРАЗ в очередной раз стал стратегическим партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, которая проходит в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» с 8 по 11 июля.

На стенде ЕВРАЗа. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

На стенде ЕВРАЗа. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Компания активно реализует проект цифровой трансформации бизнеса. ЕВРАЗ занимается цифровизацией процессов и использует передовые решения для удаленного мониторинга объектов. Использование Big Data, машинного обучения, разработка и внедрение экспертных систем позволяют ЕВРАЗу совершенствовать качество продукции и сохранять лидерские позиции на рынке. На ИННОПРОМе компания представила самые значимые проекты 2018 года:

- Внедрение автоматизированной системы мониторинга горно-транспортной техники в карьерах ЕВРАЗ КГОКа;

- Организация маркшейдерской съемки угольных разрезов ЕВРАЗа с помощью дронов;

- Запуск мобильных решений для безопасной добычи угля в шахтах;

- Внедрение системы оптимизации технологического процесса выплавки чугуна на доменной печи № 7 ЕВРАЗ НТМК;

- Автоматизация процесса продувки стали в конвертерах ЕВРАЗ ЗСМК;

- Разработка системы математического моделирования производственных переделов на предприятиях ЕВРАЗа в Сибири.

Подписание соглашения с БЕЛАЗом. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Подписание соглашения с БЕЛАЗом. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Насыщенной была деловая программа руководителей ЕВРАЗа. Вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артем Натрусов принял участие в панельной дискуссии Сколково «Реальная экономика «на цифре»: практики внедрения технологий искусственного интеллекта в промышленности.

«Только в 2018 году в ЕВРАЗе было реализовано 24 проекта в области цифровизации производства, еще 16 находятся в стадии выполнения, – рассказал Вице-президент ЕВРАЗа, по информационным технологиям Артем Натрусов. – Для предприятий нашей отрасли особые перспективы открывает использование искусственного интеллекта, что предполагает развитие и внедрение экспертных систем, математических модулей и машинного обучения».

Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «БЕЛАЗ» и ООО «БелТрансЛогистик». БелАЗ уже много лет поставляет мощные самосвалы для работы в карьерах ЕВРАЗ КГОКа. По соглашению, компании обеспечат высокое качество новых 240-тонных самосвалов и проведение целевого обучения водителей ЕВРАЗ КГОКа, поставку оригинальных запасных частей, а также техническое сопровождение техники на гарантийный период эксплуатации.

Стенд ЕВРАЗа. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Стенд ЕВРАЗа. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

«ИННОПРОМ – это возможность заключить контракты, найти новых партнеров. Здесь можно узнать вектор развития крупнейших промышленных компаний и поставщиков оборудования, познакомиться с новыми технологиями», – отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.

Международная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге с 2012 года. Основная тема в 2019 году – «Цифровое производство: интегрированные решения». В выставке принимают участие более 600 компаний из 107 стран мира. Общая площадь экспозиции составляет около 50 тыс. квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ФК «Урал» презентовал новую игровую форму
«Есть ли у вас счета в Северной Корее?»: уральцев просят заполнять странные анкеты на Почте России
Tele2 предлагает перевести бабушку в интернет
В аварии на трассе в Башкирии погибла 25-летняя жительница Свердловской области
Политического соперника Шипулина не пустили на выборы в Госдуму
В девятиэтажке на Птицефабрике при пожаре погибла женщина
Владимир Путин встретится со студентами УрФУ
ГРЭС, которая обеспечивает теплом три уральских города, начала ремонт оборудования
Художник из Екатеринбурга номинирован на премию Кандинского
«Заточкой ударил водителя в шею»: на Урале судимый за кражи в цветочных ларьках грузчик обворовал газель с пивом
Универсиаду-2023 могут провести в Екатеринбург-ЭКСПО
В Екатеринбурге за право управлять трамваями борются три крупных холдинга
Водителя бензовоза, попавшего в аварию с уральскими туристами, взяли под стражу на два месяца
В Екатеринбурге скончался преподаватель уральского журфака Владимир Зыков
Строительство нового зоопарка в Екатеринбурге перенесли на 5 лет
«Наплевательское отношение»: на Урале осудили женщину, которая вместе с сыном села на Вечный огонь
«Оторвал фалангу пальца»: на Урале УК обязали выплатить 210 тысяч рублей мальчику, пострадавшему на качелях
На Урале с помощью квадрокоптера пытались пронести телефоны в колонию
«Toyota в обмен на долг»: в Екатеринбурге поймали неплательщика алиментов
32-летняя екатеринбурженка вошла в ТОП-10 красавиц по версии MAXIM
«Худая, одета в светлую джинсовую куртку и черные кроссовки»: в Екатеринбурге пропала девушка
«Пляшущие младенцы и символ дружбы России и Германии»: что осталось в Екатеринбурге после «Стенограффии»
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 15 % в январе-июне
«Колебания между жарой и дождями»: на Урале продолжится нестабильная погода
В Екатеринбурге представили автомобиль, на котором ездит Путин