«Есть ли у вас счета в Северной Корее?»: уральцев просят заполнять странные анкеты на Почте России
Их выдают тем, кто хочет отправить письмо или посылку
В уральском отделении ФГУП Почта России пояснили, что эти анкеты являются требованием федерального закона «О противодействии легализации».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле в филиалах Почты России стали выдавать необычные анкеты. В них просят ответить на вопросы о наличии счетов в Иране или КНДР, а также о том, являетесь ли вы представителем иностранного государства.
Вот образец той самой анкеты. Фото: соцсети
В уральском отделении ФГУП Почта России пояснили, что эти анкеты являются требованием федерального закона «О противодействии легализации».
- Просим отнестись с пониманием к требованию действующего законодательства, - сообщили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU