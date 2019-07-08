«Есть ли у вас счета в Северной Корее?»: уральцев просят заполнять странные анкеты на Почте России

СЕГОДНЯ 17:54 2019-07-08T17:54:53+03:00

В уральском отделении ФГУП Почта России пояснили, что эти анкеты являются требованием федерального закона «О противодействии легализации». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Их выдают тем, кто хочет отправить письмо или посылку

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В Нижнем Тагиле в филиалах Почты России стали выдавать необычные анкеты. В них просят ответить на вопросы о наличии счетов в Иране или КНДР, а также о том, являетесь ли вы представителем иностранного государства.

Вот образец той самой анкеты. Фото: соцсети

В уральском отделении ФГУП Почта России пояснили, что эти анкеты являются требованием федерального закона «О противодействии легализации».

- Просим отнестись с пониманием к требованию действующего законодательства, - сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU