2019-07-08T17:32:38+03:00
Происшествия

В аварии на трассе в Башкирии погибла 25-летняя жительница Свердловской области

Девушка села за руль без прав
Олег Галимов
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Фото: УГИБДД по Республике БашкортостанФото: УГИБДД по Республике Башкортостан
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В Калтасинском районе Башкирии между деревнями Новый и Старый Орьебаш ВАЗ-21125 вылетела в кювет. В результате аварии погибла 25-летняя девушка, которая была за рулем легковушки.

- В аварии 20-летняя жительница Нефтекамска и 34-летний местный житель получили травмы. Известно, что водитель была лишена водительского удостоверения за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Напомним, что в минувшие выходные под Карпинском в аварии с бензовозом погибли три человека. Водитель фуры уже арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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