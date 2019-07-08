В аварии на трассе в Башкирии погибла 25-летняя жительница Свердловской области
Девушка села за руль без прав
Фото: УГИБДД по Республике Башкортостан
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В Калтасинском районе Башкирии между деревнями Новый и Старый Орьебаш ВАЗ-21125 вылетела в кювет. В результате аварии погибла 25-летняя девушка, которая была за рулем легковушки.
- В аварии 20-летняя жительница Нефтекамска и 34-летний местный житель получили травмы. Известно, что водитель была лишена водительского удостоверения за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.
Напомним, что в минувшие выходные под Карпинском в аварии с бензовозом погибли три человека. Водитель фуры уже арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU