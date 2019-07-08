В девятиэтажке на Птицефабрике при пожаре погибла женщина
Пожар начался на седьмом этаже
Пожар начался на седьмом этажеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пожаре на Ялунинской, 4 погибла 66-летняя женщина. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в квартире на седьмом этаже.
— Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы по лестничным маршам 11 человек, в том числе четыре ребенка. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 12 человек личного состава, — сообщили в МЧС.
Напомним, что в минувшую пятницу на Вайнера сгорели лоджии на трех этажах.
ИСТОЧНИК KP.RU