В девятиэтажке на Птицефабрике при пожаре погибла женщина

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-08T16:25:42+03:00

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В пожаре на Ялунинской, 4 погибла 66-летняя женщина. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в квартире на седьмом этаже.

— Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы по лестничным маршам 11 человек, в том числе четыре ребенка. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 12 человек личного состава, — сообщили в МЧС.

Напомним, что в минувшую пятницу на Вайнера сгорели лоджии на трех этажах.

ИСТОЧНИК KP.RU