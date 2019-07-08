Владимир Путин встретится со студентами УрФУ

СЕГОДНЯ 16:16 2019-07-08T16:16:56+03:00

При этом самих студентов, а также сотрудников учебного заведения, попросили университет не посещать и поработать в ближайшие дни дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина со студентами УрФУ. Ранее стало известно, что глава страны посетит выставку ИННОПРОМ и глобальный производственный саммит GMIS-2019, которые сейчас проходят в Екатеринбурге.

– Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами и аспирантами в свободном режиме, это всегда очень ценное общение, - добавил Песков.

При этом самих студентов, а также сотрудников учебного заведения, попросили университет не посещать и поработать в ближайшие дни дома. Кроме того, перед зданием вуза на улице Ленина, 51 начали перекладывать асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU