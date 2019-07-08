ГРЭС, которая обеспечивает теплом три уральских города, начала ремонт оборудования
Среднеуральская ГРЭС, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей Екатеринбурга, Среднеуральска и Верхней Пышмы, запланировала ремонт оборудования. Там рассказали, что это приведет к приостановке подачи тепла в магистральные сети.
– С 12 по 25 июля пройдут работы по замене устаревшей арматуры, насосов, а также санация 150 метров водопровода, которые подают воду из Волчихинского водохранилища, - рассказали в пресс-службе ПАО «Энел Россия», которой принадлежит ГРЭС. – Также мы проведем экспертизу безопасности промышленного оборудования и возьмем пробы у воды.
Там добавили, что работы помогут повысить надежность оборудования. В том числе, в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
В свердловском филиале «Т Плюс» сообщили, что рассматривают возможность на этот период поставлять в некоторые районы города горячую воду из Свердловской и Новосвердловской станций, а также из Гурзуфской котельной.
ИСТОЧНИК KP.RU