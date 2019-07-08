2019-07-08T16:38:37+03:00
Общество

ГРЭС, которая обеспечивает теплом три уральских города, начала ремонт оборудования

Это может привести к отключению воды в Екатеринбурге, Среднеуральске и Верхней Пышме
Маргарита МАХОНИНА
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Горячей воды не будет в период с 12 по 25 июляГорячей воды не будет в период с 12 по 25 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Среднеуральская ГРЭС, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей Екатеринбурга, Среднеуральска и Верхней Пышмы, запланировала ремонт оборудования. Там рассказали, что это приведет к приостановке подачи тепла в магистральные сети.

– С 12 по 25 июля пройдут работы по замене устаревшей арматуры, насосов, а также санация 150 метров водопровода, которые подают воду из Волчихинского водохранилища, - рассказали в пресс-службе ПАО «Энел Россия», которой принадлежит ГРЭС. – Также мы проведем экспертизу безопасности промышленного оборудования и возьмем пробы у воды.

Там добавили, что работы помогут повысить надежность оборудования. В том числе, в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

В свердловском филиале «Т Плюс» сообщили, что рассматривают возможность на этот период поставлять в некоторые районы города горячую воду из Свердловской и Новосвердловской станций, а также из Гурзуфской котельной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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