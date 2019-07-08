«Заточкой ударил водителя в шею»: на Урале судимый за кражи в цветочных ларьках грузчик обворовал газель с пивом

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-08T15:31:32+03:00

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В Екатеринбурге задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в разбое. В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга рассказали, что мужчина украл порядка 60 тысяч рублей у компании, которая занимается поставками пива.

– По данным следствия, он устроился туда грузчиком. 4 июня подозреваемый вместе с 19-летним коллегой развозил товар на служебной газели. После развоза они подобрали попутчика, - рассказали в полиции. - Такой компанией они ехали по Егоршинскому подходу, когда грузчик попросил высадить его. Когда машина остановилась, он внезапно достал заточку и ударил водителя в область шеи.

Попутчик закрылся рукой и получил порез. Пострадавшие выскочили из автомобиля и убежали. Подозреваемый достал из бардачка выручку за день – 60 тысяч рублей, и скрылся с места преступления.

– Его нашли в небольшой деревне в Свердловской области. Ранее его уже семь раз судили за грабежи. При этом объектом нападений он преимущественно выбирал цветочные ларьки, - добавили сотрудники правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU