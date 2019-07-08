Универсиаду-2023 могут провести в Екатеринбург-ЭКСПО

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-08T15:04:15+03:00

Для Универсиады в городе построят несколько общежитий с общей вместительностью на 10 000 мест и несколько дополнительных учебных корпусов на 50-60 000 мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что для проведения Универсиады-2023 рассматривают две площадки. Речь идет об ЭКСПО-центре и ВИЗе-Правобережном. Итоговое решение озвучат в ближайшие три месяца.

- Уже ведётся проектирование. В следующем году начнём подводить инженерные сети. Это самый сложный этап работы. Если поймём, что территория ВИЗа не подходит по каким-то параметрам, перейдём на ЭКСПО, - рассказал Высокинский на выставке ИННОПРОМ. – В любом случае обе площадки будем развивать.

Для Универсиады в городе построят несколько общежитий с общей вместительностью на 10 000 мест и несколько дополнительных учебных корпусов на 50-60 000 мест.

Все объекты должны сдадут до первого квартала 2023 года. После чего начнут тестировать корпусы и общежития по международным требованиям: туда заселят волонтеров. В это время на спортивных площадках перед Универсиадой пройдет несколько спортивных мероприятий.

Напомним, что право провести Универсиаду-2023 Екатеринбург выиграл на международной конференции в Неаполе 2-го июля. К моменту принятия гостей в столице Урала должны построить 5 крупных спортивных объектов: дворцы самбо, тенниса и водных видов спорта, а также ледовую арену и центр художественной гимнастики. Они войдут в Деревню Универсиады, которую после завершения соревнований передадут УрФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU