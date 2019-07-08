2019-07-08T14:41:48+03:00
Общество

В Екатеринбурге за право управлять трамваями борются три крупных холдинга

О планах передать общественный транспорт частникам в мэрии рассказали в мае этого года
Маргарита МАХОНИНА
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Это приведет к повышению стоимости проездаЭто приведет к повышению стоимости проездаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал три компании, которые в ближайшие годы могут взять ответственность за управление и обновление трамвайного парка города. Напомним, в мае в администрации столицы Урала предложили решить проблему модернизации составов путем заключения концессионного соглашения с частными предпринимателями.

– Мы готовим конкурс для заключения договора концессии. Им уже интересуются представители «Уралтрансмаш», «Трансмашхолдинг» и группы «Синара», - заявил Высокинский на ИННОПРОМе, . - Это будет честная, правильная процедура конкурса, чтобы для горожан выбрать и свое, и хорошее. Новая закупка трамваев будет встраиваться в общий концессионный контракт. А сперва будет принято решение, какие трамваи у нас будут.

Он также добавил, что администрация планирует закупать только низкопольные трамваи, чтобы весь транспорт был на одном уровне.

Напомним, по данным мэрии, более чем у 80% трамвайных вагонов истек срок эксплуатации. При этом треть пассажиропотока использует их ежедневно. Концессионные соглашения привнесут на модернизацию составов 12,4 миллиарда рублей. Так же привлекут деньги города, региона и федеральные средства.

Однако компенсировать риски будут за счет увеличения платы за проезд. Кстати, ранее подорожала стоимость проезда в метро – с 28 до 32 рублей. Тогда представители мэрии говорили, что изменения не коснуться наземного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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